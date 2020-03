Juventus, da Kane a Icardi: caccia al partner d'attacco per Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo è sempre al centro del progetto di espansione della Juventus. Prima dello stop forzato a causa dell'emergenza Coronavirus, CR7 ha confermato di avere 35 anni solo sulla carta d'identità, segnando ai ritmi dell'ultima Champions League vinta con il Real Madrid. Nel momento più difficile, Cristiano ha trascinato la squadra con gol e prestazioni. E quello che non ha detto il campo, è filtrato dai salotti del mercato. I movimenti della Juventus perseguono un preciso identikit: un centravanti under 30. Non per sostituire CR7, quanto piuttosto per facilitargli i compiti in futuro. Da Gabriel Jesus a Timo Werner, passando per Mauro Icardi e il costosissimo Harry Kane. Numeri nove originali che, occupando l’area istintivamente, permetterebbero a Cristiano di poter svariare ancora di più. Seppur possa succedere di tutto in un’annata come questa, Cristiano Ronaldo sembra uno dei pochi intoccabili nei progetti della dirigenza campione d’Italia. Lo riportaTuttosport.