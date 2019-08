Juventus, dalla Francia: il PSG offre 60 milioni di euro per Dybala

La Juventus ha ricevuto una offerta dalla Francia per il suo numero 10, Paulo Dybala, già accostato al Manchester United nell'ambito della trattativa che potrebbe portare Lukaku a Torino. Canal+ rivela che il PSG avrebbe messo sul piatto 60 milioni di euro per l'argentino, che è tornato ad allenarsi proprio oggi coi compagni dopo il riposo prolungato a causa degli impegni in Copa America.