© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Partizan Belgrado non vive la sua miglior stagione in patria, ma può essere felice per aver lanciato ad alti livelli il classe 2001 Strahinja Pavlovic. Sotto contratto fino al 2021, il giovane difensore - che spegnerà 18 candeline a maggio - piace alla Juventus. La dirigenza della Vecchia Signora, secondo la testata Mozzart Sport, sarebbe disposta a investire cinque milioni di euro per il calciatore nel giro della nazionale serba Under 19.