Juventus, dalla Spagna: al Barcellona piace il centrocampista Rodrigo Bentancur

Questa mattina, il quotidiano catalano Mundo Deportivo ha aperto a tutta pagina con il volto di Matthijs de Ligt, difensore classe '99 in forza alla Juventus. Già la scorsa estate il calciatore olandese fu trattato dal Barça e adesso, riportano in Spagna, il centrale di difesa ex Ajax è tornato nel mirino del Barça.

Ma non è l'unico calciatore juventino nel mirino del club catalano: piace anche Rodrigo Bentancur, altro gioiello bianconero.