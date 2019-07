© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juventus pigliatutto. Come riportato dal Mundo Deportivo, il club bianconero starebbe studiando una strategia per provare a prendere Isco, giocatore che il Real Madrid considera cedibile. Si tratterebbe di una trattativa da finalizzare a fine mercato, qualora il giocatore dovesse rendersi conto di non avere minutaggio a sufficienza nello scacchiere tattico di Zinedine Zidane, soprattutto se dovesse arrivare anche Paul Pogba. Il Real Madrid chiede 80 milioni di euro, cifra che la Vecchia Signora non è disposta a pagare. Ma non è escluso che a fine mercato le merengues possano abbassare il prezzo.