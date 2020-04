Juventus, dalla Spagna: Raiola vuole portare De Ligt al Real Madrid

vedi letture

Mino Raiola vuole portare Matthijs De Ligt al Real Madrid. È quanto sostiene la testata spagnola ABC che spiega come il difensore olandese abbia chiesto al suo agente di trovargli una nuova squadra e che vede di buon occhio la destinazione merengue. L’agente, dal canto suo, ha un buon rapporto con il Real Madrid, club che rappresenterebbe una buona destinazione per l’ex Ajax visto che si trova in un momento in cui deve svecchiare il reparto difensivo (Sergio Ramos ha 34 anni e Militao non ha convinto fin qui). De Ligt, dal canto suo, è convinto di potersi adattare meglio al calcio spagnolo rispetto alla Serie A.