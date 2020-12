Juventus, dalla Spagna: testa a testa con l'Everton per Isco

La Juventus continua a pensare a Isco per il mercato di gennaio e secondo quanto riportato da Fichajes.net il club bianconero dovrà vedersela con l'Everton per il trequartista spagnolo in uscita dal Real Madrid. Corsa a due per il giocatore, che potrebbe davvero lasciare i Blancos nelle prossime settimane.