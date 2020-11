Juventus, De Ligt pronto a tornare titolare dopo oltre tre mesi. Chiesa resta ancora in dubbio

In attesa dei nazionali, la Juventus ieri è tornata ad allenarsi alla Continassa per preparare la gara di sabato sera con il Cagliari. La buona notizia è che Alex Sandro e De Ligt hanno svolto l’intera seduta con il gruppo: per l’olandese, out tre mesi per un intervento alla spalla, è molto probabile un impiego dal primo minuto, vista l’assenza di Chiellini e Bonucci, entrambi infortunati. Oltre ai due centrali, Pirlo alla ripresa dovrà fare a meno anche di Ramsey, che ieri ha svolto una seduta di lavoro personalizzato. Resta in dubbio Chiesa, che aveva saltato l’ultima gara con la Lazio per un problema muscolare: l’azzurro si sta allenando a parte e verrà valutato nei prossimi giorni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.