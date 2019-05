© foto di Imago/Image Sport

Didier Deschamps, ct della Francia, parla così a gazzetta.it riguardo l'ipotesi di sedersi sulla panchina della Juventus l'anno prossimo, come erede di Allegri: "La situazione, è chiara. Tutte le mie energie e la mia concentrazione sono focalizzate sulla fase di qualificazione della Francia all'Europeo, e spero anche dopo per partecipare alla competizione continentale. Per me è tutto ben chiaro e tondo. Anche se fa sempre piacere si parli di me per le panchine di grandi club come la Juventus, oggi il mio futuro è legato alla nazionale francese. E non c'è nessuna porta da aprire ad altre possibilità”.

Sarebbe la seconda/terza avventura bianconera - Per l'attuale ct della Francia sarebbe la seconda esperienza in bianconero, da tecnico ovviamente (in totale sarebbe la terza avventura a Torino dopo quanto fatto da giocatore). Nella sua prima esperienza l'ex centrocampista riportò la Juventus in Serie A al primo colpo, vincendo il campionato di Serie B dove la Vecchia Signora era precipitata in seguito a Calciopoli.