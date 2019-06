© foto di Federico Gaetano

Come riportato dal giornalista di France Football Nabil Djellit sul suo account Twitter, domenica di fitti colloqui e lavoro per Pavel Nedved e Mino Raiola. I due sono stati fotografati a Montecarlo a un tavolo a discutere. Sul tavolo è possibile che ci fossero gli ultimi dettagli per il capitano dell'Ajax Matthijs De Ligt, ma anche le news riguardanti l'uscita di Paul Pogba dal Manchester United. La Juventus è molto attiva sui due calciatori, soprattutto sul difensore olandese.