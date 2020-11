Juventus, dopo Chiesa altro affare con la Fiorentina? Paratici vuole Milenkovic

La Juventus, dopo l'affare Federico Chiesa, è pronta a bussare nuovamente alla porta della Fiorentina. Come si legge sulle colonne di Tuttosport il nuovo obiettivo bianconero è Nicola Milenkovic. La Juventus - si legge - è alla ricerca di un giocatore che possa sostituire Giorgio Chiellini. Il 22enne serbo è un destro e non un sinistro come il centrale azzurri, ma il centrale viola alle qualità tecniche abbina un contratto sempre più vicino alla scadenza (2022). Il rinnovo con la Fiorentina non sembra una priorità. Senza prolungamento, il patron viola Rocco Commisso dovrà vendere l’ex Partizan per evitare il rischio di perderlo nei successivi dodici mesi a parametro zero.