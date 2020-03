Juventus, Douglas Costa (forse) torna in Italia il 3 aprile. Poi 14 giorni di isolamento

Ieri Douglas Costa ha annunciato via social che tornerà in Italia il 3 aprile, essendo ora nella sua Porto Alegre in "vacanza" con la compagna Nathalia Felix. Il giocatore dovrebbe dunque rientrare nella data prevista per la scadenza delle misure restrittive, ma in caso di probabile proroga è possibile che l'esterno bianconero prolunghi il suo esilio in patria. I giocatori che rientreranno dall'estero, dovranno stare per 14 giorni in isolamento e dunque, nel caso di "Flash" ma anche degli altri calciatori attualmente all'estero, se dovessero davvero rientrare il 3, non si potrebbero allenare con gli altri fino almeno al 17 aprile. A riportarlo è Il Corriere di Torino.