© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' ufficialmente saltata la trattativa per il trasferimento di Paulo Dybala al Tottenham. A poco più di un'ora dalla chiusura del calciomercato in Premier League, gli spurs hanno comunicato ai media inglesi che non ci sono ufficialmente più i margini per l'acquisto del centravanti argentino. Per la Joya, a questo punto, resta in piedi solo l'ipotesi Inter in una trattativa che coinvolgerebbe anche Mauro Icardi.