Juventus, Dybala carico dopo la convocazione: "Pronto per il debutto in Champions"

Andrea Pirlo ha convocato Dybala in vista della sfida contro la Dinamo Kiev e in conferenza stampa ha dichiarato che contro il Crotone avrebbe voluto fargli giocare qualche minuto ma l'inferiorità numerica ha cambiato i suoi piani. Il giocatore però, è comunque carichissimo in vista della Champions League e su Instagram ha scritto: "Pronto per il nostro debutto in Champions League".