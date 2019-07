Juventus, Dybala e la telefonata di Evra. Lo United aspetta la risposta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il piano tra Juventus e Manchester United - sottolinea La Gazzetta dello Sport - al momento è delineato, con chiusura dello scambio Lukaku-Dybala programmata entro l’8 agosto, ultimo giorno per gli acquisti in Premier. Dybala è l’ultimo baluardo. Nelle ultime ore ha ricevuto la chiamata di Patrice Evra, ex Juve ed ex United che probabilmente gli ha spiegato come la vita a Manchester non sia da buttare. Questi però per Paulo sono giorni di riflessione. Domani sarà a Torino per parlare con Sarri e Paratici e quello è l’ultimo passo. Paulo può far saltare tutto e rischiare di rompere con la Juve. Oppure può accettare Manchester e chiudere il cerchio. Lukaku ha già la penna in mano.