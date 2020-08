Juventus, Dybala non è incedibile: rinnovo nell'aria, ma con 100 milioni potrebbe partire

vedi letture

La Gazzetta dello Sport parla della situazione della Juventus in ottica prossimo calciomercato e spiega come, rispetto ad un anno fa quando arrivava Matthijs De Ligt per oltre 75 milioni, le cose siano profondamente cambiate. E per avere margine di manovra, si legge, l'unica soluzione è legata alle eventuali cessioni pesanti. Quale? Una potrebbe essere Paulo Dybala, per molti il migliore di questa stagione appena conclusasi.

Con 100 milioni se ne può parlare... - Per la rosea, Dybala oggi non è in vendita. Ma con una proposta da 90-100 milioni di euro la Juventus si siederebbe al tavolo per trattare. Da capire resta quale strada vorranno prendere i bianconeri sul mercato, se attuare una rivoluzione profonda, andare a caccia di un centravanti e magari sacrificare Dybala o se lasciar partire i vari Matuidi, Khedira e Higuain per sostituirli con profili funzionali al progetto.

Fra mercato e rinnovo - In tutto ciò resta in ballo la questione rinnovo: l'entourage della Joya e la Juventus hanno già avuto diversi contatti e l'opzione resta nell'aria. L'accordo eventuale dovrebbe prevedere uno stipendio da 12-14 milioni di euro all'anno, il secondo dopo CR7.