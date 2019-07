© foto di Dimitri Conti

Tuttosport fa il punto della situazione su Romelu Lukaku, oggetto degli interessi di mercato sia della Juventus che dell'Inter, anche se - secondo quanto scrive il quotidiano - i nerazzurri paiono essersi un po' sfilati dall'affare, seppur provino a resistere. Il Manchester United però ha fretta, anche perché l'8 agosto chiude il mercato e cerca un sostituto al belga. Ieri il suo agente è rientrato dal Belgio e proverà ad esaudire il desiderio del suo assistito, quello di andare a giocare in Serie A, in sette giorni. Il tecnico degli inglesi, Ole Gunnar Solskjaer, ha chiesto alla propria dirigenza di arrivare ad una soluzione entro mercoledì. Inoltre, sul lato delle contropartite, non c'è solo Dybala: ai Red Devils infatti piacciono anche i profili dei difensori Rugani e Demiral, e dell'esterno Douglas Costa. L'idea dei bianconeri però è quella di impostare il tutto su una proposta di scambio e conguaglio da 15 milioni di euro a favore della Juve. Senza però scordarsi dell'Inter, che però lamenta ancora una notevole distanza rispetto alle richieste. In caso di fumata nera, c'è l'alternativa Dzeko.