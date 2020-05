Juventus e Liverpool su Zaniolo: i bianconeri propongono scambi, nell'affare Bernardeschi

Il Tempo oggi in edicola fa il punto sul futuro di Nicolò Zaniolo. La Juventus resta forte sul centrocampista della Roma e propone però in cambio contropartite come Federico Bernardeschi e non solo. Prima dello stop lo aveva messo nel mirino il Liverpool ma Jurgen Klopp, che negli ultimi anni ha preso con successo sia Mohamed Salah che Alisson dai giallorossi, non considera l'italiano uno dei primi nomi nella lista.