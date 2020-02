vedi letture

Juventus, Emerson ha perso il posto nel Chelsea: in estate potrebbe ritrovare Sarri

Emerson Palmieri ha perso il posto nelle ultime settimane sotto la guida di Frank Lampard al Chelsea ed è per questo che la Juventus continua a monitorare la sua stagione per provare ad affondare il colpo nel corso della prossima estate. L'italo-brasiliano non gradisce il poco spazio che sta ottenendo in Blues ed è per questo che a fine stagione potrebbe decidere di chiedere la cessione nonostante il contratto in scadenza nel giugno del 2022. A riportarlo è Tuttosport.