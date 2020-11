Juventus, Emerson Palmieri resta un obiettivo: si rinnova il duello con l'Inter

Come si legge sulle pagine di Tuttosport in edicola questa mattina, tra gli osservati speciali della Juventus c’è sempre anche Emerson Palmieri. L’italo-brasiliano ha 26 anni e non vede l’ora di lasciare il Chelsea per tornare in Serie A: in estate il giocatore ha sperato fino alla fine, ma Inter e Juventus non sono riuscite a fargli spazio in rosa. Fra gennaio e giugno andrà in scena un nuovo derby d'Italia per il terzino azzurro.