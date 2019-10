© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Emre Can, centrocampista della Juventus e della Nazionale tedesca, ha parlato al termine dell'amichevole contro l'Argentina finita 2-2: "Non sono felice adesso, non gioco molto a differenza di quanto accaduto l'anno scorso quando ho potuto giocare anche gare di livello. In questa stagione non ho avuto occasioni ma penso che quando tornerò a Torino avrò altre possibilità. Sono grato al ct perché mi ha convocato nonostante non abbia giocato molto con la Juventus".