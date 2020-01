© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emre Can in uscita dalla Juventus, è ormai sempre più probabile. Arrivano conferme anche da Sport1 che fa il punto della situazione sul centrocampista. Il giocatore vuole lasciare i bianconeri in questa sessione di mercato e la scelta ricadrà con ogni probabilità fra Borussia Dortmund e Tottenham. Fuori dai giochi il Manchester United per il passato del giocatore al Liverpool.