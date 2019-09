Juventus-Hellas Verona: re-start Buffon, Ramsey pronto dal primo minuto

Fonte: inviato a Torino

19 maggio 2018, minuto 64 di Juventus-Hellas Verona. Il tempo si ferma, cala il silenzio: la lavagna luminosa a bordocampo indica il numero 1, e l’intero Stadium comincia a invocare un solo nome: Gianluigi Buffon. Bisognerebbe riavvolgere il nastro e tornare indietro di 490 giorni, probabilmente, per ricucire la carriera – straordinaria – dell’estremo difensore in bianconero. Ma sarebbe superfluo: il suo amore per la Juve non è mai finito, così come quello del mondo Juve per lui.

Ironia della sorte, però, potrebbe cadere proprio oggi, contro l’Hellas Verona all’Allianz Stadium, il suo nuovo esordio con la maglia della Juventus. Complice una rotazione – guai a chiamarlo turnover – che Sarri potrebbe concedere anche ai portieri per via dei pochi impegni in programma in tempo ristretto. Buffon, che non dimenticherà mai quelle lacrime di un “addio” trasformatosi in un “arrivederci” poco più di anno dopo, adesso indossa la numero 77 che a Parma gli portò fortuna a inizio carriera. Cambia poco: resta lui, ad oggi, il numero uno dei numeri uno al mondo.

Non la sola novità di formazione per Sarri, che potrebbe cambiare abbastanza in altri reparti al fine di far rifiatare qualcuno. Se la linea difensiva potrebbe rimanere intatta – in attesa del rientro di De Sciglio, forse già in settimana – le novità maggiori dovrebbero giungere dal centrocampo. Ramsey, infatti, potrebbe giocare per la prima volta titolare, al posto di Khedira. Mentre uno tra Bentancur ed Emre Can – con il più primo favorito sul secondo – dovrebbe concedere un turno di riposo a Pjanic. Più prevedibile l’ultimo cambio in avanti: Dybala in zona Higuain. In corsa potrebbe esserci spazio anche per Demiral e Rabiot, due giovani sui quali la Juve punta molto in prospettiva.

PROBABILE FORMAZIONE: Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur (Emre Can), Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo.