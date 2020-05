Juventus, Ibra e l'assist per Higuain e Rabiot: ecco come saltare la quarantena

vedi letture

Il procedimento che ha permesso a Zlatan Ibrahimovic di abbandonare la quarantena ed iniziare gli allenamenti in campo come i compagni, potrebbe essere un assist anche per Gonzalo Higuain e Adrien Rabiot, ovvero gli ultimi due juventini ad essere tornati in Italia dall'estero. Lo svedese ha osservato solo quattro giorni di quarantena grazie a due tamponi negativi e a una deroga che il Milan ha ottenuto dall'Ats della Lombardia, ovvero l'Azienda Tutela Salute. I bianconeri stanno valutando se il dribbling ai giorni in isolamento possa essere effettuato anche in Piemonte, così da permettere ai due giocatori di aggregarsi quanto prima al lavoro dei compagni e poter farsi trovare pronti in caso di ripartenza a metà luglio senza ritardi di sorta. A riportarlo è Tuttosport.