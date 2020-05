Juventus, Icardi il preferito di Paratici ma la pista è complessa

Tiene ancora banco in casa Juventus la caccia al sostituto di Gonzalo Higuain. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, uno dei nomi preferiti da Paratici sarebbe sempre Mauro Icardi. La pista però resta molto complessa in quanto il futuro dell’argentino sarebbe sempre in bilico fra PSG, che vorrebbe riscattarlo, e Inter, che non lo vedrebbe nel proprio progetto. Nel caso in cui l’attaccante dovesse venire riscattato dai rossoblu francese si potrebbe imbastire una trattativa con Pjanic ma la situazione sarebbe comunque complessa.