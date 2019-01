Juventus, idea Jordi Alba per l'estate. Tutto passa dal rinnovo col Barça

C'è un nome nuovo che stuzzica la fantasia della Juventus. Quello di Jordi Alba, terzino sinistro del Barcellona che non ha ancora trovato l'accordo con il club blaugrana per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2020. Come si legge sulle colonne di Tuttosport, l'idea della Juve non è quella di attendere che si liberi a parametro zero, ma se si presenterà l'opportunità, la Juventus si metterà in moto per presentare un'offerta a giugno. Se non sarà rinnovo con il Barcellona, i bianconero sono pronti ad inserirsi.