Juventus, il Bayern Monaco irrompe per Cancelo: duello con il City

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come si legge questa mattina sulle pagine di Tuttosport, il Bayern Monaco è pronto ad inserirsi per Joao Cancelo. I bavaresi sperano di approfittare della situazione di incertezza che ruota attorno al laterale portoghese, con il City che ha rallentato sia per il Fair Play Finanziario che per le resistenze della Juventus sul fronte Danilo, contropartita offerta dai Citizens. La Juve - si legge- approfitterà di questo improvviso interesse del Bayern Monaco per scatenare l'asta con il Manchester City. Sulla valutazione, infatti, i bianconeri sono irremovibili: per meno di 55-60 milioni di euro l'ex Inter e Valencia non si muove.