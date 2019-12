© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista Adrien Rabiot sarebbe il primo obiettivo di Juninho per il mercato invernale del Lione secondo quanto riportato da Telefoot: l'Olympique vorrebbe il centrocampista francese che in Serie A non ha sfondato fino ad ora, ma i bianconeri hanno immediatamente chiuso le porte ad un prestito, visto l'investimento salariale fatto per portarlo a Torino.