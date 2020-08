Juventus, il Manchester United cerca un nuovo ds. Anche Paratici nella lista di Woodward

Il Manchester United è alla ricerca di un nuovo uomo mercato per completare la rinascita del club ed Ed Woodward, vicepresidente esecutivo dei Red Devils, avrebbe stilato una short list di potenziali candidati per il ruolo. Secondo Calcio e Finanza, i tre profili individuati sarebbero quello di Andrea Berta, attuale direttore sportivo dell’Atletico Madrid, del portoghese Antero Henrique, ex ds del PSG e di Fabio Paratici, attuale Chief Football Officer della Juventus. Non sarà comunque facile portare via il dirigente al club torinese.