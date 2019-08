© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paulo Dybala è uno dei giocatori che la Juventus vorrebbe piazzare in uscita per sistemare la rosa e i conti. Secondo il Corriere dello Sport, l'unica soluzione possibile per la Joya è il Paris Saint-Germain. Con gli infortuni di Mbappè e Cavani, il suo nome potrebbe tornare subito di moda per Al Khelaifi, considerando che la situazione di Neymar è in continua evoluzione. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.