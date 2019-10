© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Juventus continua a monitorare Christian Eriksen, centrocampista danese in scadenza con il Tottenham. In corsa per il calciatore degli Spurs ci sono anche Bayern Monaco e Real Madrid. In particolare le merengues seguono da tempo il calciatore, al punto da voler tentare un assalto già a gennaio. Secondo quanto riportato da AS, però, il tentato acquisto si concretizzerà solo nel caso in cui si verifichino determinate condizioni. In particolare, nel caso in cui qualcuno dovesse infortunarsi oppure se il club merenngues sarà ancora in corsa per Liga e Champions League. Insomma, il Real valuta e la Juventus può dirsi ancora in corsa.