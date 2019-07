Juventus, il sacrificio di Dybala per arrivare a Pogba. Ma il Real è avanti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il sacrificio di Paulo Dybala per arrivare a Paul Pogba. Questo è quanto si legge all'interno dell'edizione odierna di Tuttosport, che racconta come il possibile passaggio della Joya al Manchester United potrebbe diventare un assist per riprovare l'assalto al cavallo di ritorno Paul Pogba. Anche se, si legge sul quotidiano, il Real Madrid pare in vantaggio. Ma la vicenda De Ligt, visto che il procuratore - Mino Raiola - è lo stesso, insegna che nulla è stabilito a priori nel mercato.