Juventus, in crescita le quotazioni di Lacazette. Il francese convince per rapporto qualità-prezzo

Non solo un'alternativa, ma un nome di primo piano per l'attacco della Juve dell'anno prossimo: Alexandre Lacazette (10 gol in 30 gare di Premier quest'anno con la maglia dell'Arsenal, ndr) al momento è salito nella classifica dei giocatori che Paratici sta analizzando per riempire il vuoto che lascerà Higuain. Il francese è ottimo in particolare per il rapporto qualità-prezzo, sicuramente migliore di quello di Raul Jimenez del Wolverhampton, che piace molto ma ha costi al momento molto alti. Secondo quanto rivela la redazione di Sky, il francese ha superato i vari Dzeko, Morata e Zapata, affiancando Milik come obiettivo più raggiungibile per la Vecchia Signora.