LIVE TMW - Bologna, capolinea per Inzaghi. Saputo è arrivato in sede

11.20 - Attesa finita: Joey Saputo è in sede, prende via il summit tra patron e dirigenti circa il futuro della panchina rossoblù, anche se Inzaghi potrebbe non essere l'unico a rischio in casa rossoblù, con Saputo che accarezza l'idea di una rivoluzione totale. 11.04 - Dzemaili...