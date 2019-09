© foto di Federico De Luca

Non è certa la presenza di Cristiano Ronaldo domani allo stadio Rigamonti contro il Brescia, in una gara valida per la quinta giornata di Serie A. In conferenza stampa, l'allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha rivelato che il campione portoghese ha accusato un piccolo affaticamento all'adduttore. "E' quasi normale dopo tre gare consecutive", ha detto.

Clicca qui per la conferenza stampa di Maurizio Sarri.