Juventus-Inter, De Sciglio: "Grande caldo, sarà difficile per entrambe"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della Juventus, Mattia De Sciglio, ha parlato prima della sfida contro l'Inter a Singapore valevole per l'International Champions Cup. "Per noi è un grande onore giocare una partita qui. Si spenderanno molte energie per il caldo, sarà difficile per entrambe le squadre, bisognerà fare poche cose ma fatte bene".