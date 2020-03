Juventus, isolamento finito ma non per i 3 positivi: nuovi tamponi per Rugani, Matuidi e Dybala

vedi letture

L’isolamento della Juventus è finito, ma non per tutti. Oggi saranno passati i fatidici 14 giorni dal momento disgraziato in cui un test ha svelato la positività di Daniele Rugani, il primo giocatore della Serie A vittima del COVID-19. Da allora - sottolinea La Gazzetta dello Sport - la vita è cambiata non solo per lui e per tutti i suoi compagni: la Juventus infatti ha messo in isolamento fiduciario 121 persone tra squadra, staff, dirigenti e dipendenti del club, che adesso potranno riprendersi almeno parzialmente la loro normalità.

I nuovi tamponi - Tutti tranne tre, ovvero Rugani e gli altri due bianconeri risultati positivi nei giorni successivi, Blaise Matuidi e Paulo Dybala. Per il centrale l’iter sarà più corto, perché essendo stato il primo è già in dirittura d’arrivo: dopo i canonici 14 giorni il protocollo prevede un altro tampone, che in caso di negatività dovrà essere ripetuto a distanza di 24 ore. Solo a quel punto, se l’assenza del virus verrà confermata, Rugani potrà lasciare il J Hotel, dove ha scelto di trascorrere la quarantena insieme ad altri compagni (Chiellini e Bernardeschi) e alcuni uomini dello staff di Maurizio Sarri.

L’attesa - Rugani è stato testato la prima volta l’11 marzo, sei giorni dopo è arrivata la notizia della positività di Matuidi, che era già in isolamento volontario a casa sua con moglie e figli. Anche per lui stessa trafila, ma dovrà aspettare ancora qualche giorno in più. Idem Dybala, che il 21 ha annunciato via Social la positività sua e della fidanzata Oriana.