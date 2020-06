Juventus, Kaly Sene andrà al Basilea: 5 milioni per far sorridere il bilancio

Kaly Sene è destinato a lasciare la Juventus per vestire la maglia del Basilea. Il talento della Primavera bianconera dovrebbe lasciare l'Italia a titolo definitivo per un'operazione da 4-5 milioni di euro che farebbe felice Paratici per la plusvalenza da mettere a bilancio per aiutare a far quadrare i conti del club. A riportarlo è Tuttosport.