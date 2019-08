© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ore caldissime per il futuro di Paulo Dybala. Come riportato da Rai Sport, infatti, il procuratore dell’attaccante della Juventus, Jorge Antun, oggi sarebbe stato a Parigi. prende dunque sempre più corpo per la Joya l’ipotesi Paris Saint-Germain, che potrebbe scegliere proprio l’argentino per rimpiazzare l’uscente Neymar.