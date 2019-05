Juventus, l'ex dg Moggi: "Guardiola? Non sarà facile sostituire Allegri"

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, ha commentato la decisione del club bianconero di divorziare da Massimiliano Allegri al termine della stagione ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss': "Non conosco i motivi del divorzio della Juventus con Massimiliano Allegri, ma la squadra bianconera se ha fatto questo passo, vorrà dire di avere in mano qualcosa di importante. Guardiola? Chiunque arriverà in bianconero troverà difficoltà, non sarà facile sostituire Allegri. Adesso qualche big potrà approfittarne, una è il Napoli, l'altra è l'Inter. Sarri? Non so, non sarà facile fare meglio di Max".