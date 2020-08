Juventus, la stagione finisce in rosso: l'eliminazione dalla Champions costa 20 milioni

La stagione della Juventus, terminata con l'eliminazione dalla Champions League per mano del Lione, finisce in rosso. Come si legge sul Corriere di Torino il coronavirus ha cambiato vite e piani di tutti. La società ha tamponato il rosso in bilancio congelando una novantina di milioni di stipendi a marzo, nel pieno dell’emergenza, e alla Continassa speravano di tamponare le mancate entrate della seconda parte di stagione almeno con un piccolo tesoretto dalla Champions. Il bonus per la qualificazione ai quarti di finale è di circa 10 milioni, la Juve rinuncia a quelli e agli altri derivanti dai diritti tv. In tutto quasi 20.