Juventus-Lukaku ok, Dybala parla con lo United. Domani si decide

La Juventus e il Manchester United - sottolinea La Gazzetta dello Sport - sono sostanzialmente d’accordo per scambiarsi Dybala e Lukaku. Valutazione del centravanti belga: 83 milioni. Valutazione del Diez: non lontana da quella cifra, con piccolo conguaglio per chiudere l’affare. La Juve e Lukaku sono d’accordo sul loro contratto, sulla falsa riga dell’accordo che Romelu aveva con l’Inter: 9 milioni a stagione considerando i bonus, circa 8 come base.

Il nuovo "agente" - La situazione è particolare anche perché Dybala non ha un agente classico. Dopo aver rotto con l’ex procuratore Triulzi si è affidato a Mariano, suo fratello. Ora, dopo aver litigato con il fratello, ha chiesto aiuto a Jorge Antun, argentino, amico di famiglia, negli ultimi anni gestore degli aspetti commerciali dell’universo Dybala. Ieri era a Londra per parlare con lo United, in un classico braccio di ferro tra offerta (circa 8,5 milioni a stagione) e richiesta di Dybala (10-12 milioni). Il finale sembra scritto: la soluzione più probabile vede Paulo a Manchester, dopo la firma su un nuovo contratto.

Domani la decisione - Domani sarà a Torino per parlare con Sarri e Paratici e quello è l’ultimo passo. Paulo può far saltare tutto e rischiare di rompere con la Juve. Oppure può accettare Manchester e chiudere il cerchio.