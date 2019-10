Juventus, Mandzukic più vicino allo United: dimezza le richieste

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Mandzukic e la Juventus non faranno mai volare gli stracci. Questa è la posizione di Tuttosport che spiega come ci sia un'apertura totale a ogni scenario: la distanza con il Manchester United si sta riducendo, con Mandzukic che avrebbe dimezzato le proprie pretese in termini d'ingaggio, dalle 300 mila sterline alla settimana arrivando a 150: circa 5 milioni di euro annui.