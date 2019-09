© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista della Juventus Blaise Matuidi ha commentato sui propri social il match pareggiato ieri in casa della Fiorentina: “Buona battaglia, ma non abbastanza per vincere”. Poi il francese ha dedicato un pensiero anche al connazionale Franck Ribery, in campo tra le fila viola: “Bello vederti”.