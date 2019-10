© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono quattro i giocatori in scadenza in casa Juventus. Se due di loro sono Giorgio Chiellini e Gianluigi Buffon, per cui bisogna fare i conti con la carta d’identità, altri due potrebbero trattare il rinnovo nei prossimi mesi. Come riportato da Tuttosport, Blaise Matuidi e Juan Cuadrado si stanno rivelando fondamentali nello scacchiere tattico di Maurizio Sarri e per questo potrebbero essere premiati. In scadenza nel 2021 c’è invece il portiere Wojciech Szczesny.