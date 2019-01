© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tuttosport analizza in pagina 3 il mercato della Juventus con un occhio al 2019 e alle mosse che potranno arrivare nella prossima estate, quando i bianconeri punteranno ad un altro colpo "alla Ronaldo" ma "cercando di prenderne uno sotto i 25 anni", come aveva rivelato Andrea Agnelli qualche mese fa. Il sogno è quel Kylian Mbappè destinato a dominare la scena mondiale del calcio per una decade o più, ma che viene valutato almeno 200 milioni di euro. Un'operazione difficile ma non impossibile secondo il quotidiano torinese, considerando che il PSG è oggetto di indagine da parte della UEFA per il Fair Play Finanziario e il sacrificio più che ipotetico di un big (Dybala?) che la Juve sarebbe disposta ad accettare pur di ripetere il capolavoro fatto con CR7.