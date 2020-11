Juventus-Napoli, fra poco via al ricorso azzurro: De Laurentiis pronto ad andare anche al Coni

Fra pochi minuti, alle 15.30 circa, prenderà il via la discussione alla Corte d’Appello Federale del ricorso del Napoli verso il 3-0 a tavolino della partita contro la Juventus. Il club di De Laurentiis, spiega Sportmediaset, ha definito una doppia strategia per ribaltare la decisione del Giudice Sportivo. Secondo il giudice Mastrandrea il Napoli non aveva fatto tutto ciò che era nelle sue facoltà per giocare la partita, da qui la sanzione. Il presidente De Laurentiis interverrà in prima persona in videoconferenza e spiegherà che le prime due comunicazioni dell’Asl erano già di per sé considerate impositive e quindi obbligavano la squadra a non viaggiare verso Torino. Fosse arrivato l’ok, inoltre, il Napoli sarebbe stato pronto a partire per Torino anche domenica pomeriggio.

In caso di esito negativo del ricorso in secondo grado, De Laurentiis sembra pronto ad andare avanti e appellarsi al collegio di Garanzia del Coni. Ma secondo altri potrebbe addirittura ricorrere alla giustizia ordinaria, quindi al Tar e al Consiglio di Stato.