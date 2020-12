Juventus-Napoli si gioca. Quando? Al momento vale la formula "a data da destinarsi"

vedi letture

Il Collegio di garanzia del Coni ha deciso. Juventus-Napoli si deve giocare. Quando è un bel punto interrogativo. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, è impossibile far saltare le sfide di Coppa Italia del 13 gennaio. Stessa cosa per la Supercoppa del 20 gennaio, con una data blindata dai contratti con le emittenti televisive all'estero. Per ora vale la formula "a data da destinarsi", visto che al momento attuale le uniche caselle libere per incastrare il match sono a maggio.