Juventus, Nedved: "Gara difficile contro il Lione. Il nostro obiettivo è andare in Portogallo"

Pavel Nedved, vice presidente della Juventus, ha parlato a Uefa.com dopo il sorteggio di Champions League: "Prima di tutto dobbiamo battere il Lione e superare il turno e sappiamo che ci aspetta un turno agli ottavi di finale molto difficile. Gli accoppiamenti successivi sono molto stimolanti, del resto, dopo gli ottavi è difficile scegliere un avversario perché tutte le squadre che ci arrivano sono forti".

Chi preferirebbe incontrare tra Real Madrid e Manchester City?

"Sono due squadre che ambiscono a vincere il trofeo e in entrambi i casi si tratterebbe comunque di una partita difficile. Il nostro obiettivo è quello di arrivare in Portogallo (Sede di tutte le partite dai quarti di finale in poi n.d.r.). Il format delle tre gare secche è molto interessante e vale per tutto il mondo del calcio visto che giocheremo in un periodo in cui tutti i campionati sono fermi".