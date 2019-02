Juventus, Nedved lancia la sfida: "Siamo una squadra di supereroi"

Dall'inviato a Torino

"La storia della Juve è costellata da grandi supereroi - ha spiegato Paolo Galimberti, il presidente dello Juventus Museum, in un ideale parallelo fra calcio e fumetti -. Da Borel a Sivori e arrivando fino a Nedved, che in questa esposizione troverete vestito con la simbolica armatura che indossava ogni volta che scendeva in campo". Parole che arrivano poco prima della nuvoletta della stessa Furia ceca, a margine della mostra "Gulp! Goal! Ciak!", che ieri pomeriggio ha accolto i suoi primi visitatori allo Juventus Museum. "Restando nel tema della mostra di oggi - ha detto Nedved - abbiamo tanti supereroi in squadra: ci teniamo stretti i nostri giocatori, abbiamo una squadra molto forte" le parole vicepresidente della Juventus, già eroe sul campo delle vittorie bianconere.

CALCIO A FUMETTI - Insieme al Pallone d'oro, presenti alla prima dell'esposizione anche Donna Allegra, Andrea Agnelli, Massimiliano Allegri e molte leggende bianconere. Due esposizioni distinte, ospitate allo Juventus Museum e al Museo Nazionale del Cinema, che fanno parte di un progetto unico con lo stesso curatore, Luca Raffaelli, portano in scena da oggi e fino al 20 maggio la storia del fumetto nel rapporto con il calcio e con il cinema. Ma, epica a parte, c'è anche il tempo per stare sulla stretta attualità dei supereroi di oggi. "Non pensiamo affatto alla Champions, siamo concentrati sul campionato. Abbiamo preso gol che non sono da noi e stiamo lavorando per migliorare. Alla Juve ci sono tutti i supereroi, quindi ci teniamo i nostri giocatori. Abbiamo una squadra molto forte. Dybala? Ha segnato meno ma ha giocato meglio. E io sono contento". Supereroi sì, che dovranno riempire pagine però ancora bianche lungo il loro cammino. Soprattutto in Europa, dove la favola attende un happy ending da oltre vent'anni.